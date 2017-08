Dreist auf der Autobahn

Markt | 23.08.2017 | 04:32 Min. | Verfügbar bis 23.08.2018 | WDR

Drängeln, zu dichtes Auffahren, auf dem Standstreifen überholen: Wir zeigen den tagtäglichen Autobahnkrieg. Auf der Raststätte fragen wir, was davon am meisten nervt. Doch woher kommen die Aggressionen auf der Straße? Ein Verkehrspsychologe erklärt uns, ob es typisch deutsch ist oder einfach eine Typ-Frage. Außerdem sprechen wir mit der Polizei und zeigen, welche Situationen zu Unfällen führen und wie man sich gegenüber Dränglern am besten verhält.