I-Dötzchen auf vier Pfoten

Lokalzeit aus Bonn | 31.08.2017 | 05:44 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | WDR

Paul ist ein Jahre alt und darf schon in die Schule. Der kleine Labrador geht am 1. Schultag als i-Dötzchen in die 5. Klasse der Hauptschule Niederpleis. Er soll gerade für die Schulneulinge beruhigend wirken. Ein echter Inklusionshund, der die Kinder und Lehrer gleichermaßen zu einem liebevollen Umgang erzieht.