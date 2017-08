Abenteuer Pott

08.08.2017 | 60:00 Min. | WDR

Die Schnitzeljagd führt Horst Lichter kreuz und quer durchs Ruhrgebiet. Noch ahnt er nicht, dass er mit Lamas über eine Halde in Gelsenkirchen ziehen wird. Beate Pracht bietet dort tiergestützte Therapien und Seminare an. Eines der Lamas ist ein Musiktalent. Und so lautet die erste Herausforderung für den Schnitzeljäger: „Bringe Caruso zum Singen!“ Autor/-in: Guido Niebuhr