Nasses Dreieck und frischer Fisch (6/6)

28.08.2017 | 43:41 Min. | UT | Verfügbar bis 28.08.2018 | WDR

Die Freunde und Köche Björn Freitag und Frank Buchholz treten heute die letzte Etappe ihrer kulinarischen Reise durch den Westen an. An Bord macht sich ein wenig Wehmut breit, denn in den vergangenen Wochen waren die beiden um Skipper Hans Dieter Fröse ein gutes Reise - und Koch-Team. Selten haben sie so viele schöne Ecken in ihre Heimat entdeckt. Und das alles vom Wasser aus, auf dem selbst gebautem Hausboot des Kapitäns. Autor/-in: Janina Dahse, Lia Jaspers