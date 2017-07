Folge 2: Geschüttelt und gerührt

31.07.2017 | 43:55 Min. | WDR

Heute starten die beiden von Flaesheim Richtung Dortmund-Ems-Kanal. Ankerplatz ist der zauberhafte Yachtclub in Olfen. An Land wollen sie erfahren, was Bamberger Hörnchen sind, wie es den Bio-Hühnern der Familie Mehring geht und wie ein echter Gin aus dem Münsterland schmeckt. Das alles geschüttelt und gerührt mit Kräutern von Gärtnermeister Keller und grünem Spargel von Bauer Bleckmann aus Selm...