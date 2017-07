Land und lecker - Das Multitalent aus Ostwestfalen

14.07.2017 | 43:55 Min. | Verfügbar bis 14.07.2018 | WDR

In dieser Folge rollt der "Land und lecker"-Bus nach Ostwestfalen. Dort werden die Damen von Anke Windmann in deren Heimatstadt Löhne empfangen. Sie lebt mit ihren Haustieren in einem alten Haus, das sie liebevoll restauriert hat - zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder. Autor/-in: Regina Niedenzu