Die Büffelfarm aus Bocholt-Barlo: Zu Gast bei Silvia Mölders

04.09.2017 | 43:26 Min. | WDR

Ein Oldtimer Bus, sechs gut gelaunte Hobby-Köchinnen und jede Menge gute Unterhaltung: Die WDR-Serie „Land und lecker“ startet mit einer neuen Staffel. Heute geht es zu Familie Mölders, die in der Nähe von Bocholt an der Grenze zu den Niederlanden lebt. Bei ihnen grast eine der wenigen freilebenden Büffelherden Deutschlands – eine echter Exot unter den Höfen der Serie! Ihre hart erwirtschaftete Büffelmilch bringen sie zu einer kleinen Manufaktur nach Holland, dort sind italienische Käsemacher am Werk. Natürlich landet der Käse im Landmenü – außerdem gibt einen Büffel-Burger und Pommes! Autor/-in: Regina Niedenzu