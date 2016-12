Weihnachtsspecial

24.12.2016 | 43:45 Min. | Verfügbar bis 23.12.2017 | WDR

Freudige Bescherung für alle Fans der "Ladies Night": An Heiligabend lässt Gerburg Jahnke im "Weihnachts-Special" ihrer "Ladies Night" noch einmal die Highlights aus den Dezember-Sendungen der vergangenen Jahre Revue passieren. Und in denen haben die "Gästinnen" der rein weiblichen Kabarett- und Comedyshow den satirischen Blick einmal hinter die Kulissen der ach so besinnlichen Festtage geworfen.