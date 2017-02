Ladies Night im Februar

25.02.2017 | 44:37 Min. | WDR

In der Karnevalswoche übernehmen an Weiberfastnacht in den karnevalistischen Hochburgen wieder die Frauen das Regiment, schon eine Woche früher kommt ihnen im Kölner Gloria Theater Gerburg Jahnke mit ihrer „Ladies Night“ zuvor. Prominente Gästinnen in der ersten Ausgabe des neuen Jahres sind Frieda Braun, Tina Teubner, Gayle Tufts und Georgette Dee.