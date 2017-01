Koslowski & Haferkamp - 2. Döner-Connection

30.01.2017 | 48:18 Min. | UT | Verfügbar bis 30.04.2017 | WDR

Der erste offizielle Auftrag für die Detektei "Koslowski & Haferkamp". In der Dönerfabrik von Hasans Onkel Bülent verschwindet feinstes Rindfleisch aus Übersee. Martin alias Metin Koslüsüg nimmt verdeckte Ermittlungen im Betrieb auf. Auf der Toilette hört er zufällig ein Telefonat von Erkan mit, der jemanden bei einer nächtlichen Aktion in der Fabrik auflauern und erpressen will. Klar, dass die Detektive in der Nacht dabei sein wollen. Bevor es allerdings dazu kommt, wird Erkan tot in den Fleischabfällen gefunden. Während Martin weiter getarnt in der Dönerfabrik recherchiert und aufpassen muss, dass ihn die ermittelnden Kommissare Schlegel und Pohl nicht erwischen, erhalten Tina und Hasan Hinweise aus dem Umfeld des Toten, dass Erkans Chef in die Sache verwickelt ist. Onkel Bülent? Für Hasan unvorstellbar. Doch die Detektive finden heraus, dass Bülent sehr wohl erpressbar wäre: Offensichtlich betrügt er seine Frau Aysun mit seiner Sekretärin. Martin und Hasan dürfen den Höhepunkt quasi live akustisch miterleben.