Leckere Eintöpfe – wecken die Lebensgeister!

11.02.2017 | 29:03 Min. | AD | DGS | UT | WDR

Herzerwärmend – buchstäblich, nämlich heiß, herzhaft und belebend: So muss ein Eintopf sein! Wer durchgefroren vom Hundespaziergang oder vom Straßenkarneval zurück ist, wer um Mitternacht für die Party nochmal Kraft schöpfen will, der braucht was Kräftiges im Teller. Einen herzhaften Eintopf, der einen wieder auf die Beine bringt - so etwas braucht man um diese Jahreszeit. Unsere Eintöpfe sind nicht nur pfiffig, sondern sogar wirklich schnell und mühelos zubereitet.