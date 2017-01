Gemüseauflauf - Abwechslungsreich und originell

Leckere Aufläufe: originell und abwechslungsreich Heute geht’s um Aufläufe. Also alles in eine Schüssel oder Form, in den Ofen damit – und nach einer Weile steht das Essen duftend und dampfend auf dem Tisch. Das ist praktisch für alle, die Kochen, Arbeit und Haushalt unter einen Hut bringen müssen. Und noch ein Vorteil: man kann so ziemlich alles in einer solchen Auflaufform verstecken, sogar Reste, die neu zusammengefügt wieder ein ganz neues, eigenes Gericht ergeben. Und es können ganz einfache Zutaten sein – genau richtig also, wenn nach den Festtagen Schmalhans Küchenmeister ist.