"Elle" von Paul Verhoeven

15.02.2017 | 10:13 Min. | WDR

Michèle, die Chefin einer Pariser Firma für Videospiele, wird in ihrem eigenen Haus von einem Unbekannten brutal überfallen und vergewaltigt. Die sonst so toughe und unnahbare Geschäftsfrau lässt das Geschehene nicht mehr los. Statt zur Polizei zu gehen und sich in die Opferolle zu begeben, beschließt Michèle, den Vergewaltiger selbst ausfindig zu machen und sich an ihm zu rächen.