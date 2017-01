Wir lieben Euren Müll! Donya unterwegs mit den Jungs der Krefelder Müllabfuhr

16.01.2017 | 29:02 Min. | WDR

Mit dem Müll ist es wie mit dem Abwasser: Jeder möchte ihn so schnell wie möglich loswerden. Aber wer kümmert sich um unseren Müll, wenn der erst einmal in der dreckigen Tonne liegt? Rund 150.000 Menschen in Deutschland bearbeiten und recyceln unseren Müll. Ohne sie geht es nicht, trotzdem hat ihr Job keinen guten Ruf. Donya möchte wissen, wie das ist, Müllmann zu sein bzw. "Müllwerker", wie die Jungs von der Müllabfuhr offiziell heißen. Für eine Woche schlüpft sie in die orangefarbene Arbeitskleidung der Krefelder Müllabfuhr - und sammelt gemeinsam mit den Männern vom Mannschaftstransport MT1 Morgen für Morgen die Tonnen ein.