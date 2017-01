Rudis Leben für die Schlittenhunde

09.01.2017 | 28:12 Min. | WDR

Im norwegischen Lenningen auf 1.200 Meter Höhe beziehen der 70-jährige Rudi, seine Frau Marlies und ihre 30 Schlittenhunde aus Borken Jahr für Jahr Quartier. Sie trainieren mit ihren Hunden in der wilden Einöde Norwegens. Besonders für Rudi ist das wichtig: Am Ende der Saison steht das Rennen seines Lebens, der „Norway Trail“. Dafür kommen die besten Schlittenhundeführer der Welt in Norwegen zusammen. Und der 70-Jährige will es ihnen allen noch einmal zeigen.