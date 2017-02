Hier und heute: Seine Kohle bringt die Wärme

13.02.2017 | WDR

Der Bergbau ist Geschichte: Ende 2018 machen die letzten zwei Steinkohle Bergwerke in NRW zu. Den Mann mit dem Koks gibt es aber immer noch. Willy, seine Frau Martina, die Schwester Claudia und Thomas der jüngste Bruder sind in fünfter Generation Kohlenhändler in Essen-Steele.