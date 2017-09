Schrottimmobilien - Der Kampf gegen das schmutzige Geschäft

04.09.2017 | 28:53 Min.

Müll, Gewalt und Menschen auf wenigen Quadratmetern. Schrottimmobilien sind in vielen deut-schen Satädten ein drängendes Problem geworden. Als Mieter werden oft Zuwanderer aus Ost-europa ausgebeutet. Was das für die betroffene Städte bedeutet, zeigt sich in Duisburger Stadtvierteln wie Marxloh und Hochfeld. Autor/-in: Matthias Fuchs, Melahat Simsek

