Meine Entscheidung – #dieGeschichteeinesSchwangerschaftsabbruchs

Frau tv | 09.11.2017 | 07:14 Min. | Verfügbar bis 09.11.2018 | WDR

Esther ist Geburtsfotografin, 30 Jahre, hat zwei Kinder. Anfang September geht ihre langjährige Beziehung in die Brüche. Kurz danach stellt sie fest: sie ist schwanger. Was tun? Das Gefühl sagt ihr, sie will das Kind nicht. Aber darf sie solche Gefühle haben? Esther entscheidet sich gegen das Kind. Sie fotografiert den Prozess vom Zeitpunkt des Schwangerschaftstest bis nach dem Abbruch, schreibt über ihre Gefühle – und veröffentlicht die Geschichte ihres Schwangerschaftsabbruchs auf Instagram. Sie möchte anderen Frauen Mut machen und ein vermeintliches Tabu offen thematisieren. Autor/-in: Bea Wilmes