Gestresste Mütter - Warum junge Mütter immens unter Strom stehen

Frau tv | 02.02.2017 | 06:32 Min. | Verfügbar bis 02.02.2018 | WDR

Mütter von heute sind erschöpft, gestresst, ausgebrannt. Obwohl sie es doch so viel besser haben als ihre Mütter oder Großmütter. Die konnten von Elterngeld, Kita-Plätzen oder Geschirrspülmaschinen nur träumen. Was ist dran am neuen Stress der Mütter? Und ging es den vorherigen Generationen wirklich besser? Frau tv hat sich das Phänomen mal genauer angeschaut