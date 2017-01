Die neuen Frauenfeinde - Warum tun sie das?

Besonders beliebt, Gendermainstreaming in Grund und Boden zu verdammen, Menschen, die sich dafür einsetzen im besten Fall als weltfremd abzustempeln. Nur wer weiß schon, was hinter dem Begriff steht. Und warum sind Frauenrechte plötzlich wieder so eine Bedrohung für einige politische Gruppierungen, werden geradezu zu Kampfbegriffen?