Utta Danella – Von Kerlen und Kühen

03.01.2017 | 01:28:39 Min. | Verfügbar bis 03.04.2017 | WDR

Anna ist mit Leib und Seele Bäuerin. Für Männer gab es bislang keinen Platz in ihrem Leben, doch nun wird es höchste Zeit. Vater Hans und Mutter Elisabeth wollen sich zur Ruhe setzen und ihr den Hof übergeben. Die anfallende Arbeit schafft Anna aber nicht allein und einen Angestellten kann sie sich nicht leisten. Ein Ehemann muss her. Attraktiv, humorvoll, intelligent und fantasiebegabt, was die erotische Seite angeht, sollte der schon sein. Und vor allem: Bauer, natürlich bio! In den Hauptrollen sind Felicitas Woll, Eva-Maria Grein von Friedl und Stephan Kampwirth zu sehen.