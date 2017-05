Pfarrer Braun: 3 Särge und ein Baby

05.05.2017 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 05.08.2017 | WDR

Die Umzugskisten sind noch nicht ausgepackt, da flüchtet sich die junge Tschechin Leni vor einem Mädchenhändlerring in Pfarrer Brauns Kirche. Die hochschwangere Frau bekommt ihr Kind ausgerechnet im Bett des Pfarrers - was Bischof Hemmelrath zu Mutmaßungen verleitet, die ihn an den Rand der Verzweiflung bringen.