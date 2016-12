Oh Tannenbaum

20.12.2016 | 01:28:40 Min. | Verfügbar bis 20.03.2017 | WDR

Weihnachten steht vor der Tür. Für den Rechtsanwalt Dr. Wagner ist das kein Grund zum Feiern - der alleinstehende Eigenbrötler ist ein Menschenfeind, wie er im Buche steht. Egal ob es sich um Geschäftspartner, Angestellte oder die Bewohner seines Mietshauses handelt: Für niemanden hat der sarkastische Pedant auch nur ein freundliches Wort übrig. Allerdings wird Wagners Plan, sich während der Festtage erst recht in Arbeit zu vergraben, unerwartet durchkreuzt: Ein Rohrbruch in seinem Penthouse setzt ausgerechnet an Heiligabend nicht nur sein Bad unter Wasser, sondern auch die darunterliegenden Wohnungen. Seine Mieter greifen daraufhin kurzerhand zur Selbsthilfe und nisten sich in Wagners Penthouse ein.