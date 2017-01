Neue Vahr Süd

17.01.2017 | 01:37:35 Min. | Verfügbar bis 24.01.2017 | WDR

Frank Lehmann, 20, wohnt noch bei seinen Eltern in der "Neuen Vahr", einem gesichtslosen, spießbürgerlichen Neubauviertel in Bremen mit direktem Anschluss an die Autobahn. Es ist das Jahr 1980 und Frank wird zur Bundeswehr einberufen. Und das, obwohl er - wie ihm Freunde versichern - "gar nicht der Typ dafür" sei. Doch Frank hat einfach vergessen zu verweigern. Warum? Das weiß er selber nicht.