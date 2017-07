Lilly Schönauer - Weiberhaushalt

23.07.2017

Eva hat sich in den letzten Jahren hauptsächlich um ihren kleinen Sohn gekümmert, doch nun will die Mittdreißigerin in ihren Beruf als Innenarchitektin zurückkehren. Die talentierte Designerin bewirbt sich um die Ausstattung eines angesagten Szenelokals, erhält dabei aber weder von ihrem beruflich ausgelasteten Mann noch ihrem pensionierter Vater Unterstützung. In dieser Notlage springt die alte Jugendfreundin Lucy ein, die in ihrer kleinen Tischlerei die Prototypen für Evas Entwürfe anfertigt. Leichtfüßiges Melodram mit Mira Bartuschek und Anna Rot.