Fanny und die geheimen Väter

08.01.2017 | 01:27:24 Min. | Verfügbar bis 08.04.2017 | WDR

Im Leben von Fanny Steininger ist von Langeweile keine Spur. In einem Moment flieht sie vor einem Pfandeintreiber aus dem Fenster, im nächsten schneit eine Erbschaft ins Haus. Ein Unbekannter, angeblich ihr leiblicher Vater, vermacht der 60-Jährigen ein Vermögen mitsamt Landhaus am See. In den Hauptrollen sind Jutta Speidel und Stefan Merki zu sehen.