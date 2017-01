Einmal Bauernhof und zurück

29.01.2017 | 01:28:29 Min. | Verfügbar bis 29.04.2017 | WDR

Seit dem Tod ihrer Eltern versucht die Milchbäuerin Klara den familiären Hof in der Eifel über Wasser zu halten. Aber die Milchpreise sind im Keller und die Geschäfte laufen schlecht. Sie wird den geliebten Hof verkaufen müssen. Nach langer Zeit nimmt sie Kontakt zu ihrer Schwester Mika auf, die als erfolgreiche Galeristin in Düsseldorf lebt. Die beiden Frauen könnten ungleicher kaum sein. – In den Hauptrollen dieser Familienkomödie sind Alwara Höfels und Sophie Schütt zu sehen.