Eine Sennerin zum Verlieben

02.09.2017 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 02.12.2017 | WDR

Zurückgezogen genießt die Milchbäuerin Ariane Ostler das unabhängige Leben auf ihrer Alm. Nur ihre Tochter Victoria, die mittlerweile in München studiert, kommt regelmäßig zu Besuch. Heftig umgarnt wird sie von Georg Ametsrieder, Bürgermeister und Wirt in Reichertsbrunn, der aber mehr an ihrem Land als an ihr selbst interessiert ist. Arianes heile Welt scheint zu zerbrechen, als der Steuerprüfer Bernhard Maiwald das Finanzamt des Ortes unter die Lupe nimmt und ihr eine saftige Steuernachzahlung ins Haus flattert. Diese Misere nutzt Georg, der sich ihre Alm unter den Nagel reißen will. Aber kurz vor dem Ruin bekommt Ariane Hilfe - und das ausgerechnet von Bernhard - denn der ist auch nur ein Mensch.