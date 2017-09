Eine Liebe in St. Petersburg

03.09.2017 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 03.12.2017 | WDR

Die Anästhesistin Nora Sanders soll auf einer Fachtagung in St. Petersburg ihren ersten Vortrag halten. Dort wird ihr der Kinderarzt Andrej Michailov vom Organisationskomitee als ihr persönlicher Begleiter eingeteilt. Der ist alles andere als erfreut, denn als Chirurg einer unterversorgten Kinderklinik hat er besseres zu tun als für eine gut situierte Ärztin aus dem Westen den Chauffeur zu spielen. Durch seine Nachlässigkeit gerät Nora in eine gefährliche Situation. Als er von Noras Malheur erfährt, plagt ihn das schlechte Gewissen. Er will seinen Fehler wiedergutmachen, zeigt sich von seiner charmanten Seite und untersützt sie sogar bei ihrer Suche nach einem Exsoldaten, der unerfüllten Jugendliebe ihrer Großmutter. Dabei kommen sich auch die beiden Streithähne einander näher. Vor der beeindruckenden Kulisse von St. Petersburg inszenierte Regisseur Dennis Satin diese berührende Liebesgeschichte, die mit Valerie Niehaus und Martin Feifel glänzend besetzt ist.