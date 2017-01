Die Kraft, die du mir gibst

28.01.2017 | 01:28:10 Min. | Verfügbar bis 04.02.2017 | WDR

Die Diagnose ist erschreckend: Bei einer harmlosen Bein-OP infiziert sich Konrad mit gefährlichen Krankenhauskeimen. Seine Frau Maja steckt in einer Zwickmühle: Die frisch promovierte Molekularbiologin hat gerade ihre erste Stelle angetreten, ausgerechnet in der Klinik, die Konrad behandelte. – Das Familiendrama thematisiert eine beunruhigende Schwachstelle unseres Gesundheitswesens. Hunderttausende von Menschen infizieren sich jährlich mit gefährlichen Keimen. In den Hauptrollen sind Tanja Wedhorn und Alexander Beyer zu sehen.