Annas Geheimnis

05.08.2017 | 01:26:39 Min. | Verfügbar bis 05.11.2017 | WDR

Anna und Christian führen eine kinderlose, aber glückliche Ehe. Die Bewirtschaftung des gemeinsamen Apfelhofes im Alten Land füllt das Paar vollkommen aus. Eines Tages taucht jedoch Annas uneheliche Tochter Ines auf, von der weder Christian noch der leibliche Vater wissen. Annas Eltern zwangen die damals 16-Jährige, das Kind zur Adoption freizugeben. Seither hat Anna ihre Tochter nicht mehr gesehen und will zunächst auch keinen Kontakt. Doch dann kommt auch Christian hinter Annas Geheimnis und ist erschüttert. Er trennt sich von seiner Frau und verkauft den Hof an seinen Erzkonkurrenten Johann Quast. Gemeinsam mit Tochter und Enkelin versucht Anna nun, ihre Ehe und den Hof zu retten. Familienmelodram mit Jutta Speidel, Dietrich Hollinderbäumer und Peter Bongartz in den Hauptrollen.