Küstenfieber

04.11.2017 | 29:41 Min. | Verfügbar bis 04.11.2018 | WDR

Heute geht es an die Küste. Björn Freitag interpretiert Labskaus mal ganz anders: mit Fisch und krosser Entenhaut. Dann folgen die Klassiker Birnen, Bohnen sowie Speck und als Hauptgang Rotbarsch mit gebackenem Fenchel. Probieren darf heut mal seine Frau Anna, die aus dem Norden stammt und ihre Heimatküche sehr gerne mag. Abgerundet wird die kulinarische Reise an die Küste vom Windbeutel mit einer Vanille-Füllung. Bei so leckeren Speisen wird Anna Freitag bestimmt Heimweh bekommen, aber ihr Mann kann ja zum Glück alles kochen, was das Herz begehrt! Autor/-in: Andrea Hürdler