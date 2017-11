NRW bei Nacht - Ein TV-Event

17.11.2017 | 43:33 Min. | AD | UT | Verfügbar bis 25.11.2017 | WDR

Wer nachts im Landeanflug über Nordrhein-Westfalen fliegt, kennt diesen faszinierenden Ausblick: Über manchen Regionen schimmern nur vereinzelte Inseln in der Dunkelheit, andernorts erscheint die Landschaft als ein einziges Lichtermeer. Städte und Industrieanlagen strahlen in den Nachthimmel, Fernseh- und Kraftwerkstürme blinken rot und gelb, Straßenbeleuchtungen schlängeln sich in endlosen Lichtfäden. „NRW bei Nacht“ zeigt in opulenten Bildern das andere Gesicht eines Landes, das eigentlich niemals schläft.