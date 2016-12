Der König von Mallorca - Das Phänomen Jürgen Drews

28.12.2016 | 43:56 Min. | Verfügbar bis 04.01.2017 | WDR

Kaum jemand in der Welt der Schlagermusik polarisiert so heftig wie Jürgen Drews. Für die einen ist er ein "Schlagerfuzzi", der bis an oder auch über die Grenzen des guten Geschmacks geht. Für andere ist er ein Pop-Idol und ein sympathischer Familienmensch. Aus Anlass seines siebzigsten Geburtstags fragen wir, warum die Figur des ewigen Sonnyboys nach 50 Jahren immer noch funktioniert.