Als wir nach den Sternen griffen - 1972

25.08.2017 | 43:51 Min. | WDR

1972 griff NRW nach den Sternen. Es sollte ein Jahr voller Höhenflüge und Überflieger werden, eine Reise zu neuen Horizonten. Mit Juliane Werding gelangte ein Mädchen aus Essen in die deutschen Charts – und in der Eifel baute man in Effelsberg das größte Ohr ins Weltall. NRW leistete auch in weltweiten Maßstäben geradezu rekordverdächtiges. Autor/-in: Nicole Kraack