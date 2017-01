Als das Taxi noch als Käfer kam

04.01.2017 | 43:57 Min. | Verfügbar bis 11.01.2017 | WDR

Dokumentation über die ersten Taxen nach dem Krieg mit einem viertürigen Käfer. Für viele Fahrer wurde aus dem Aushilfsjob der Beruf fürs Leben. Immer fuhr aber auch die Angst vor Überfällen mit. Nach Morden an Kollegen demonstrierten sie in Bonn und forderten die Todesstrafe. In dem Film von Lothar Schröder erzählen Taxifahrerinnen und Taxifahrer von den bewegenden Zeiten, als die Taxifahrer noch eine Gemeinschaft waren - mit eigenen Gesetzen und losem Mundwerk.