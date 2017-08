Rückenschmerzen wirksam vorbeugen

23.08.2017 | 43:59 Min. | WDR

Mal ist es ein dumpfer Schmerz, häufig unangenehmes Ziehen: Rückenleiden treten in vielen Varianten auf. "Sitzen ist das neue Rauchen", heißt es. Ist der Grund wirklich Bewegungsmangel? Facharzt Heinz-Wilhelm Esser will wissen: Warum sind aktuell so viele Menschen von Verspannung, Hexenschuss oder sogar Bandscheibenvorfall betroffen? Ist der Rücken besonders empfindlich? Oder machen wir in dieser Körperregion einfach besonders viel falsch? Doc Esser zeigt, was wir im Alltag tun können, um Rückenschmerzen zu vermeiden.