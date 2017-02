Rückenschmerzen wirksam vorbeugen

01.02.2017 | 43:59 Min. | UT | Verfügbar bis 01.02.2018 | WDR

Mal ist es ein dumpfer Schmerz, mal ein unangenehmes Ziehen: Der Rücken ist schmerzanfällig. Dr. Heinz-Wilhelm Esser will wissen: Warum sind aktuell so viele von Verspannungen, Hexenschuss oder sogar von einem Bandscheibenvorfall betroffen? Wie verhindere ich, dass die Schmerzen überhaupt entstehen? Und: Wenn es doch mal dazu kommt – was hilft wirksam?