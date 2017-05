Dittsche - Das wirklich wahre Leben - Folge 227

05.05.2017 | 29:10 Min. | Verfügbar bis 05.05.2018 | WDR

Ingo fegt den Imbiss, knipst das Licht aus und will gerade Feierabend machen. Und plötzlich: Chefvisite! Dittsche kommt mit Jens rein und erquengelt sich noch ein Bierchen. Aber er ist auch gekommen, um seinen Deckel zu bezahlen. Mit Thomas Fürst bespricht Dittsche die aktuelle Lage des Hamburger SV. Es geht um den HSV und vor allem um einen Sponsor, der die Mannschaft beflügeln sollte! Aber da perlt was anderes über, findet der Bademantelträger. Dittsche hat außerdem einen ausgeklügelten Lösungsansatz für den Problemstorch Ronny, der sich dieses Jahr eine Freundin aus Afrika mitgebracht hat. Aber was hat das mit Blutorangensaft zu tun?