Wo ist mein Zuhause? - Kinder auf der Flucht

01.02.2017 | 43:48 Min. | WDR

Marwan ist 13. Er erinnert sich, dass er die ganze Fahrt über geweint hat, auf dem schwarzen Schlauchboot, das ihn nach Griechenland brachte. „Mein Vater sagte zu mir: Schließe Deine Augen, alles wird gut.“ Doch als sie endlich ankommen erkennt Marwan, dass sie noch lange nicht am Ziel sind. Jetzt beginnt ein langer und anstrengender Fluchtweg durch Europa, ohne Dach über dem Kopf, ohne gute Kleidung, ohne zu wissen, was die Zukunft in der Fremde bringt.