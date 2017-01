Putins leere Kassen – Krise und Korruption bedrohen den Kreml

18.01.2017 | 44:27 Min. | UT | WDR

Russlands Eliten beuten die Rohstoff-Erlöse des Landes aus, während Investitionen in Industrie und Infrastruktur ausbleiben. Vor allem in der russischen Provinz versinkt Putins oft beschriebene „Vertikale der Macht“ oft in einem Sumpf von Banditentum, Beamtenwillkür und korrupten Justizbehörden.