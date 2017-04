Herr Direktor und Herr Pfarrer: Zwei Kandidaten für die AfD

19.04.2017 | 43:34 Min. | UT | Verfügbar bis 19.04.2018 | WDR

Helmut Seifen ist Leiter des einzigen Gymnasiums der Kleinstadt Gronau im Münsterland. Axel Bähren aus Nettetal war bis zu seiner Pensionierung vor zwei Jahren Gefängnispfarrer der evangelischen Kirche. Nun bewerben sich die beiden für ein neues Amt: Sie wollen für die Alternative für Deutschland in den NRW-Landtag einziehen, haben aussichtsreiche Listenplätze. Der Film begleitet beide Kandidaten im Wahlkampf und fragt: Geht das zusammen? Passt das Engagement in einer Partei, die als populistisch gilt, zum bürgerlichen Leben in einer kleinen Gemeinde?