Die Lachs-Industrie

12.07.2017 | 44:18 Min. | UT | Verfügbar bis 12.07.2018 | WDR

Früher war Lachs eine besondere Delikatesse, heute ist er ein Massenprodukt. In den letzten Jahren ist der Zuchtlachs immer wieder in Verruf geraten. Es ist die Rede von Antibiotika, Pestiziden und sogar "giftigem Lachs". Was ist dran an diesen Vorwürfen? Autor/-in: Andrea Hauner

