Richtig prickelnd? Wie gut sind Sekt und Champagner?

30.12.2016 | 44:04 Min. | Verfügbar bis 30.12.2017 | WDR

An Silvester fehlt er fast nie. Und auch bei anderen festlichen Anlässen greifen wir gerne zu einem Glas Sekt oder Champagner. Knapp 300 Millionen Liter haben die Deutschen 2015 gekauft. Von herb über halbtrocken bis mild, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Beim Kauf eines Schaumweins geht es den Deutschen mehr um die Marke als um den Preis. So sind es rund 42%, die so ihre Sektwahl treffen.