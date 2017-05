Heiß auf Eis – Was ist das beste Eis für diesen Sommer?

05.05.2017 | 43:25 Min. | UT | WDR

Gerade jetzt im Sommer kann kaum einer der Versuchung widerstehen. Ob am Stiel, in der Waffel, in der Tüte oder als Riegel – Eis mögen einfach alle. Doch was genau ist Eis überhaupt, was ist drin und wie schwierig ist es, Eis selbst zuzubereiten?