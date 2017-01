Überschätzte Paare der Weltgeschichte (2)

28.01.2017 | 43:39 Min. | Verfügbar bis 28.01.2018 | WDR

"Überschätzte Paare der Weltgeschichte" heißt seit mehr als fünf Jahren die bunteste und schrillste Rubrik der "Mitternachtsspitzen". Wilfried Schmickler und Uwe Lyko präsentieren in einem dreiteiligen "Best of" die außergewöhnlichsten Paare, ihre gelungensten Parodien, die besten Verkleidungen.