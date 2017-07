Ausgerechnet Pizza

17.07.2017 | 43:41 Min. | UT | WDR

Perfekt belegt und heiß geliebt – Pizza. In allen Sprachen der Welt wird sie fast identisch ausgesprochen. Sie ist eine der Leibspeisen der Deutschen. Ob vom Lieferservice, aus der Tiefkühltruhe, beim italienischen Ristorante um die Ecke oder selbst zubereitet: Pizza schmeckt in jeder Variante unterschiedlich. Welche schmeckt am besten, und was kostet eigentlich eine Pizza?