War das Seilbahn-Problem bekannt?

Aktuelle Stunde | 01.09.2017 | 02:28 Min. | Verfügbar bis 01.09.2018 | WDR

Das Seilbahn-Unglück in Köln Ende Juli hat für Aufsehen gesorgt. 65 Menschen waren stundenlang in bis zu 40 Meter Höhe gefangen. Jetzt wurde bekannt: Ein Techniker hatte die Seilbahngesellschaft vor genau so einem Unfall gewarnt. Wir haben ihn besucht.