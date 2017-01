Tödliche Gefahr - durch Handy am Steuer

Aktuelle Stunde | 25.01.2017 | 02:56 Min. | Verfügbar bis 25.01.2018 | WDR

Kurz Telefonieren, eben eine Nachricht schreiben, schnell etwas googeln. Das ist Alltag im Auto - mit schlimmen Folgen. Handys sind inzwischen die Unfall-Ursache Nummer Eins - vor Alkohol. Beim Deutschen Verkehrs-Gerichtstag in Goslar ist das Smartphone am Steuer heute ein großes Thema. Die zentrale Frage: Was hilft gegen die tödliche Ablenkung?