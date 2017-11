So war's: Der erste Helikopter startet

Vor 110 Jahren - am 13.11.1907 - fand der erste Hubschrauberflug der Welt statt. Es waren nur ein paar Sekunden in der Luft, aber es war ein großer Erfolg in der Geschichte der Luftfahrt. Heute kann man Senkrecht starten und fast überall landen. Und wer hat es erfunden? Ein Fahrrad-Bauer!